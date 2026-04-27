ИИ-помощник «Алиса AI» получил новые возможности

Цифровой помощник «Алиса AI» с искусственным интеллектом получил новые функции, сообщила пресс-служба «Яндекса».

Пользователи теперь могут голосом формировать запросы в чате, делиться своими беседами с друзьями и коллегами, а также получать интеллектуальные рекомендации, отмечается в сообщении.

Функция голосового ввода через значок микрофона доступна в веб-чате и мобильных версиях приложений на платформах iOS и Android. При этом она работает даже без авторизации пользователя.

Чтобы отправить любую часть беседы с нейросетью коллегам или друзьям, потребуется нажать кнопку «Поделиться». Сервис автоматически создаст ссылку на диалог или отдельный вопрос/ответ.

Дополнительно появились подсказки для продолжения разговора после каждого ответа ассистента. Они позволяют быстро развить начатую тему и сократить время поиска нужной информации.

«Алиса AI» доступна на сайте, в приложении и поиске «Яндекса». Это мультифункциональная нейросеть, ориентированная на решение практических задач и интегрированная с ключевыми сервисами экосистемы компании.