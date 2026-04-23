Минцифры расширило белый список сайтов

Минцифры обновило белый список сайтов, доступных при ограничениях мобильного интернета. Перечень ресурсов пополнили сайты медучреждений, гипермаркетов и каршеринга.

Теперь в белом списке присутствуют сайты гипермаркетов «Лента» и «Окей», службы доставки «Достависта» и «Додо пицца», каршеринга «Делимобиль» и «Белкакар», клиник «Медси» и «Мать и дитя».

Также в апреле список пополнили сайты организации «ЛизаАлерт», Общероссийского народного фронта, волонтерской организации «Добро.рф», ГЛОНАСС, «Газпромбанка», Росатома, Ростеха, Роснефти, «Норникеля».

Белые списки появились в России в сентябре 2025 года. Этот список составляет Минцифры совместно с операторами связи и ведомствами, отвечающими за безопасность. Он пополняется еженедельно. На данный момент список насчитывает более 130 ресурсов.