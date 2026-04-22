Продажи сим-карт на маркетплейсах ограничат

Маркетплейс Ozon приступил к согласованию с операторами связи списка продавцов, допущенных к торговле сим-картами.

Площадка намерена оставить только верифицированных дилеров, чтобы исключить попадание в оборот активированных и оформленных на подставных лиц номеров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Инициатором борьбы с реализацией активированных карт на маркетплейсах выступило Минцифры. Ведомство отметило, что злоумышленники используют чужие номера в преступных целях, поэтому передача сим-карт посторонним запрещена законом.

С 1 сентября 2025 года в России введен запрет на передачу сим-карт третьим лицам. Штраф за нарушение может составить 50 тысяч рублей. Также введен лимит на владение номерами: у россиянина может быть не более 20 сим-карт.