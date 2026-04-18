НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Что такое VPN на самом деле

Источник:
Sibnet.ru
513 0
Фото: © Sibnet.ru
Аббревиатура VPN в последнее время стала для россиян синонимом доступа к интересному, привычному и удобному. Однако на самом деле такое использование VPN — лишь побочный эффект технологии.

VPN — это виртуальная частная сеть (Virtual Private Network), способ организовать защищенный канал связи поверх общего интернета. Трафик внутри такого канала скрыт, защищен и недоступен для анализа посторонними.

Что такое VPN в реальности

Идея защищенных сетей появилась еще до запуска современного интернета. Уже тогда специалистам стало понятно — если удаленные компьютеры объединить, передаваемые данные смогут легко перехватить по пути.

Сейчас протоколов VPN множество, но все они маскируют IP-адрес пользователя, перенаправляя все данные через специально настроенный удаленный сервер, которым управляет отдельный провайдер. При этом данные дополнительно шифруются.

Как работает VPN

Как только пользователь запускает VPN-клиент, программа создает виртуальный сетевой интерфейс. Для операционной системы это выглядит так, будто вы подключили еще один кабель Ethernet — фактически, новый защищенный «тоннель» в Сеть.

Затем клиент связывается с VPN-сервером, происходит аутентификация и обмен ключами для шифрования. Обычно выбирается алгоритм симметричного шифрования, который невозможно взломать методом перебора на существующих вычислительных мощностях.

Следующий важный момент — инкапсуляция. Обычный IP-пакет пользователя «заворачивается» внутрь другого пакета — пакета протокола VPN. Зашифрованный «пакет в пакете» отправляется на VPN-сервер, где он дешифруется и перенаправляется по реальному адресу.

Обратное путешествие битов и байтов выглядит аналогично — ответ сначала приходит на VPN-сервер, шифруется, упаковывается и отправляется обратно пользователю, где он декодируется VPN-клиентом.

Почему VPN нельзя заблокировать

Технология VPN — необходимый элемент глобального интернета, он позволяет устройствам, находящимся в разных частях мира, общаться друг с другом так, будто они подключены к одному кабелю в одном офисе.

Например, крупные корпорации, банки и госучреждения используют VPN для связи между офисами и удаленной работы сотрудников. Без этой технологии они рискуют потерять миллиарды рублей на утечках.

Все банкоматы в России также работают с использованием VPN — иначе они стали бы слишком уязвимы к взлому. Банки используют VPN для безопасного подключения к системам межбанковских переводов и обмена данными с Центробанком.

Таким образом, VPN в реальности — неотъемлемая и непрерывно работающая часть инфраструктуры Сети. А обход блокировок — просто побочное и далеко не самое важное свойство технологии. 

SIBNET.RU В TELEGRAM

Еще по теме
Заработал первый в мире квантовый интернет
Введен мораторий на расширение интернет-каналов в Европу
«Алиса» поможет с подготовкой к школьным экзаменам
Ростелеком запустил техподдержку в мессенджере Max
смотреть все
Хайтек #Интернет #Потребитель
Как сделать
Как зарегистрировать биометрию
14.03.26, 11:49
5159
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
5751
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
6904
4
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
10431
1
Что такое «чистый» номер телефона и как его получить
Чистый номер, в отличие от номеров, попадающих на вторичный рынок, не имеет связи с аккаунтами, долгами или рассылками прошлых владельцев
11.02.26, 08:31
11565
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
138396
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
172417
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
158401
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
3812847
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
185904
0
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Систему распознавания ключевых слов нашли в мессенджере Max
Федерация пощадила повернувшуюся спиной к флагу Украины гимнастку
Заработал первый в мире квантовый интернет
Виктория Боня записала обращение к Путину от «лица народа»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Топ комментариев

Невезучий

Госдума разберется, дальше можно не читать.

7fond

Виктория Анатольевна, из пмж Монако пишет свои посты. 13 млн читают эту пиарщицу, 1 млн. лайков за обращение....

Очаков

Помните как называли Политбюро ЦК КПСС в народе за преклонные годы его членов? - Домом престарелых.Брежнев...

nicollaich

Виктория Пони говорит от имени народа©Народ об этом знает?