Что такое VPN на самом деле

Аббревиатура VPN в последнее время стала для россиян синонимом доступа к интересному, привычному и удобному. Однако на самом деле такое использование VPN — лишь побочный эффект технологии.

VPN — это виртуальная частная сеть (Virtual Private Network), способ организовать защищенный канал связи поверх общего интернета. Трафик внутри такого канала скрыт, защищен и недоступен для анализа посторонними.

Что такое VPN в реальности

Идея защищенных сетей появилась еще до запуска современного интернета. Уже тогда специалистам стало понятно — если удаленные компьютеры объединить, передаваемые данные смогут легко перехватить по пути.

Сейчас протоколов VPN множество, но все они маскируют IP-адрес пользователя, перенаправляя все данные через специально настроенный удаленный сервер, которым управляет отдельный провайдер. При этом данные дополнительно шифруются.

Как работает VPN

Как только пользователь запускает VPN-клиент, программа создает виртуальный сетевой интерфейс. Для операционной системы это выглядит так, будто вы подключили еще один кабель Ethernet — фактически, новый защищенный «тоннель» в Сеть.

Затем клиент связывается с VPN-сервером, происходит аутентификация и обмен ключами для шифрования. Обычно выбирается алгоритм симметричного шифрования, который невозможно взломать методом перебора на существующих вычислительных мощностях.

Следующий важный момент — инкапсуляция. Обычный IP-пакет пользователя «заворачивается» внутрь другого пакета — пакета протокола VPN. Зашифрованный «пакет в пакете» отправляется на VPN-сервер, где он дешифруется и перенаправляется по реальному адресу.

Обратное путешествие битов и байтов выглядит аналогично — ответ сначала приходит на VPN-сервер, шифруется, упаковывается и отправляется обратно пользователю, где он декодируется VPN-клиентом.

Почему VPN нельзя заблокировать

Технология VPN — необходимый элемент глобального интернета, он позволяет устройствам, находящимся в разных частях мира, общаться друг с другом так, будто они подключены к одному кабелю в одном офисе.

Например, крупные корпорации, банки и госучреждения используют VPN для связи между офисами и удаленной работы сотрудников. Без этой технологии они рискуют потерять миллиарды рублей на утечках.

Все банкоматы в России также работают с использованием VPN — иначе они стали бы слишком уязвимы к взлому. Банки используют VPN для безопасного подключения к системам межбанковских переводов и обмена данными с Центробанком.

Таким образом, VPN в реальности — неотъемлемая и непрерывно работающая часть инфраструктуры Сети. А обход блокировок — просто побочное и далеко не самое важное свойство технологии.



