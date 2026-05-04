Москвичам ограничат мобильный интернет

Операторы связи начали предупреждать москвичей о временных ограничениях в работе мобильного интернета в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая.

«В целях обеспечения мер безопасности в Москве возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и СМС в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая», — говорится в сообщении оператора «Билайн»

Позвонившим на линию технической поддержки абонентам автоматически проигрывается аналогичное сообщение. «Билайн» рекомендует абонентам использовать Wi-Fi для доступа к интернету, а также активировать функцию VoLTE для совершения голосовых звонков.

Кремль в прошлом году в преддверии празднования Дня Победы предупреждал об ограничениях в работе связи, указывая на необходимость дополнительных мер безопасности на фоне угроз Киева сорвать праздничные мероприятия в Москве.

При ограничениях мобильного интернета доступными остаются только сервисы и сайты из так называемого белого списка — перечня наиболее важных и социально значимых российских онлайн-платформ.