Белый список: какие сайты доступны при отключении интернета

Белый список сайтов и сервисов впервые представили 5 сентября 2025 года, после этого перечень регулярно пополнялся. Минцифры сообщало, что ресурсы из белого списка работают при ограничениях мобильного интернета, вводимых в регионах России.

Массовые отключения мобильного интернета в российских регионах стали практиковаться с весны 2025 года для противодействия атакам украинских дронов, использующих сотовые сети для навигации и передачи координат.

Что вошло в белый список

Белый список формируется Минцифры из наиболее популярных сетевых ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти. Ведомство пересматривает перечень на еженедельной основе.

Так, операторы в периоды ограничений работы мобильного интернета обеспечивают доступность портала «Госуслуг» и всех сервисов VK («ВКонтакте», «Музыка», «Дзен», Mail.ru, «Одноклассники», национальный мессенджер Max).

В белом списке находятся сайты маркетплейсов Ozon и Wildberries, торговой площадки Avito, операторов связи «Билайн», «Мегафон», МТС, Ростелеком, T2, «Дзен», Rutube, платежной системы «Мир».

Доступ в периоды ограничений мобильного интернета гарантируется для сайтов правительства РФ и Кремля, МЧС и Генпрокуратуры, федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), Системы быстрых платежей (СБП),

При отключении интернета также доступны сайты магазинов «Магнит», «Дикси», «Азбука вкуса», «Пятерочка», «Перекресток», сервисы «Яндекса» (Go, «Еда», «Лавка», «Музыка», онлайн-кинотеатр «Кинопоиск»).

Что добавили в белый список

На втором этапе в белый список добавили сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ.

Доступны при отключении сайты «Почты России», «Альфа-Банка», Сбербанка, «Т-Банка», «Газпромбанка», системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», РЖД, навигатора «2ГИС», туристического портала «Туту.ру», такси «Максим», Gismeteo.

Белый список включает сервисы МТС: кинотеатр Kion, «МТС Музыка», онлайн-библиотека «Строки», платформа для покупки билетов «МТС Live». Также в перечне сайты крупных СМИ — «Комсомольской правды», «РИА Новости», РБК, «Газета.Ru», «Лента», Rambler.

Что еще нужно знать

Сервисы из белого списка доступны только при наличии сигнала 3G или 4G/LTE. Таким образом, если на определенной территории работает только 2G, получить доступ к сайтам или сервисам не получится.