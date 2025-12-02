НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Белый список: какие сайты доступны при отключении интернета

Источник:
Sibnet.ru
289 0
Мобильная связь
Фото: © Sibnet.ru
Белый список сайтов и сервисов впервые представили 5 сентября 2025 года, после этого перечень регулярно пополнялся. Минцифры сообщало, что ресурсы из белого списка работают при ограничениях мобильного интернета, вводимых в регионах России.

Массовые отключения мобильного интернета в российских регионах стали практиковаться с весны 2025 года для противодействия атакам украинских дронов, использующих сотовые сети для навигации и передачи координат.

Что вошло в белый список

Белый список формируется Минцифры из наиболее популярных сетевых ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти. Ведомство пересматривает перечень на еженедельной основе.

Так, операторы в периоды ограничений работы мобильного интернета обеспечивают доступность портала «Госуслуг» и всех сервисов VK («ВКонтакте», «Музыка», «Дзен», Mail.ru, «Одноклассники», национальный мессенджер Max).

В белом списке находятся сайты маркетплейсов Ozon и Wildberries, торговой площадки Avito, операторов связи «Билайн», «Мегафон», МТС, Ростелеком, T2, «Дзен», Rutube, платежной системы «Мир».

Доступ в периоды ограничений мобильного интернета гарантируется для сайтов правительства РФ и Кремля, МЧС и Генпрокуратуры, федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), Системы быстрых платежей (СБП),

При отключении интернета также доступны сайты магазинов «Магнит», «Дикси», «Азбука вкуса», «Пятерочка», «Перекресток», сервисы «Яндекса» (Go, «Еда», «Лавка», «Музыка», онлайн-кинотеатр «Кинопоиск»).

Что добавили в белый список

На втором этапе в белый список добавили сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ.

Доступны при отключении сайты «Почты России», «Альфа-Банка», Сбербанка, «Т-Банка», «Газпромбанка», системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», РЖД, навигатора «2ГИС», туристического портала «Туту.ру», такси «Максим», Gismeteo.

Белый список включает сервисы МТС: кинотеатр Kion, «МТС Музыка», онлайн-библиотека «Строки», платформа для покупки билетов «МТС Live». Также в перечне сайты крупных СМИ — «Комсомольской правды», «РИА Новости», РБК, «Газета.Ru», «Лента», Rambler.

Что еще нужно знать

Сервисы из белого списка доступны только при наличии сигнала 3G или 4G/LTE. Таким образом, если на определенной территории работает только 2G, получить доступ к сайтам или сервисам не получится. 

Еще по теме
Бездомных собак использовали для раздачи бесплатного Wi-Fi
Роскомнадзор пригрозил полной блокировкой WhatsApp
Срок службы российского интернета подошел к концу
Жители Сибири столкнулись со сбоем в работе WhatsApp
смотреть все
Хайтек #Интернет #Аналитика
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
11558
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
10754
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
29254
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
47117
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
134558
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
133150
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
166744
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
155954
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2761637
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
182033
0
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS «выключил» свечение
Новую пенсионную реформу назвали неизбежной
Украина отказалась выполнять ключевой пункт мирного плана Трампа
Т-Банк снова выложил свое приложение в AppStore
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Wolf Hound

Плохой показатель - это цены на новый автоваз.

Voland2

20 лет назад в городе было 3 крупнейших в России лесопромышленных комбината... Лесоперевалочный баз...

mosquito__2010

вам эмалированным майдан 2014 г. ещё долго аукаться будет. яп сказал на поколения вперёд.и нужно сказать...

divaha1981

Да не нужна людям Веста за 2КК ещё и в кредит под такой процент !