Микробиологи нашли объяснение гибели армии Наполеона в России

Микробиологи нашли новую причину гибели армии Наполеона в 1812 году, помимо воздействия русских войск, холода и голода, пишет французский журнал Valeurs Actuelles со ссылкой на новое научное исследование.

Палеогенетическое исследование, проведенное учеными Университета Париж Сите и Института Пастера, меняет сложившиеся представления о русской кампании 1812 года. Анализ ДНК останков солдат выявил присутствие патогенов, которые, возможно, сыграли решающую роль в уничтожении Великой армии.

Образцы были взяты из братской могилы в Вильнюсе. В захоронении покоятся останки более трех тысяч французских солдат в обмундировании, не имеющих следов боевых ранений. Команда микробиолога Реми Барбье идентифицировала два инфекционных агента, которые не упоминались в исторических описаниях.

Первый — бактерия Salmonella enterica линии Paratyphi C, возбудитель паратифа. Эта болезнь, распространяющаяся через зараженную воду или пищу, вызывала тяжелые желудочно-кишечные расстройства и смертельное обезвоживание у солдат, вынужденных питаться случайными припасами в антисанитарных условиях.

Второй патоген — Borrelia recurrentis, вызывающий возвратный тиф. Передаваемый платяными вшами, он вызывал приступы сильной лихорадки и бреда, подрывая погодных условиях.



Эти открытия показывают, что поражение 1812 года было результатом сочетания факторов — от военных поражений и логистического коллапса до масштабной санитарной катастрофы.