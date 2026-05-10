Микробиологи нашли объяснение гибели армии Наполеона в России

Микробиологи нашли новую причину гибели армии Наполеона в 1812 году, помимо воздействия русских войск, холода и голода, пишет французский журнал Valeurs Actuelles со ссылкой на новое научное исследование.
Палеогенетическое исследование, проведенное учеными Университета Париж Сите и Института Пастера, меняет сложившиеся представления о русской кампании 1812 года. Анализ ДНК останков солдат выявил присутствие патогенов, которые, возможно, сыграли решающую роль в уничтожении Великой армии.
Образцы были взяты из братской могилы в Вильнюсе. В захоронении покоятся останки более трех тысяч французских солдат в обмундировании, не имеющих следов боевых ранений. Команда микробиолога Реми Барбье идентифицировала два инфекционных агента, которые не упоминались в исторических описаниях.
Первый — бактерия Salmonella enterica линии Paratyphi C, возбудитель паратифа. Эта болезнь, распространяющаяся через зараженную воду или пищу, вызывала тяжелые желудочно-кишечные расстройства и смертельное обезвоживание у солдат, вынужденных питаться случайными припасами в антисанитарных условиях.
Второй патоген — Borrelia recurrentis, вызывающий
возвратный тиф. Передаваемый платяными вшами, он вызывал приступы сильной
Эти открытия показывают, что поражение 1812 года было результатом сочетания факторов — от военных поражений и логистического коллапса до масштабной санитарной катастрофы.