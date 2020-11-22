Завтра будет другим: как эпидемии меняли ход истории

Чудовищные эпидемии регулярно погружали мир в атмосферу ужаса. Болезни уносили миллионы жизней, разрушали империи и опустошали целые континенты. Они меняли политический и экономический уклад, мораль и обычаи. Не будет исключением и нынешняя пандемия коронавируса.

«В городах рыли большие канавы и с восхода до захода солнца жрецы несли тела и бросали их в ямы», — так описывал опустошительную эпидемию, разразившуюся на территории Мексики в середине XVI века, францисканский монах и историк Фрай Хуан де Торкемада.

«Так как индейцы не знали лекарства от болезни, они умирали кучами, как клопы. Во многих местах случалось так, что в доме умирали все, и так как невозможно было похоронить большое количество умерших, то они сносили их дома, так что их дома становились могилами», — продолжал францисканец.

Это были земли гордых ацтеков. К ним пришли испанские конкистадоры. С собой в Америку завоеватели принесли не только «карающий меч» христианства, но и европейские болезни. А к ним у коренных американцев не было иммунитета.

Оспа и брюшной тиф за несколько лет выкосили около 15 миллионов человек — до 80% местного населения. Так не от мечей и стрел, а от ничтожных микроорганизмов пала великая Ацтекская империя — это была одна из самых трагических страниц в истории человечества.

Афинская чума

Первая хорошо задокументированная историками эпидемия произошла в Афинах 429 году до нашей эры. Она получила название «фукидидовой чумы» от имени Фукидида — древнегреческого историка. На самом деле это был брюшной тиф, но в древности все страшные инфекции называли «чумой».

Тогда шла война между процветающими и демократическими Афинами и суровой и олигархической Спартой. Спартанские войска напали на афинян и те вынуждены были спрятаться за крепостными стенами города. На небольшой территории скучилось до 300 тысяч человек, что, видимо, и привело к эпидемии.

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Жертвами болезни стали порядка 100 тысяч человек. Умер каждый третий, в том числе и лидер афинской демократии легендарный Перикл.

Эпидемия привела к закату Афин и к концу «золотого века» в древнегреческой истории — века торжества демократии, невероятного расцвета искусств и наук. Далее были нескончаемые междоусобные войны между древнегреческими городами, а затем их завоевание Александром Македонским.

Юстинианова чума

Эпидемия, в течение 30 лет (с 540 по 570 годы) опустошавшая Европу, Ближний Восток и Северную Африки, была уже настоящей чумой. Она получила название в честь выдающегося византийского императора Юстиниана I.

Страшная болезнь опять пришла не во время. После двух веков хаоса, вызванного Великим переселением народов, вторжением варваров и падением Рима, казалось «забрезжил рассвет». Войска Византии — восточной части Римской империи — под предводительством Юстиниана вновь водворяли цивилизованный порядок под христианскими знаменами.

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Чума разрушила надежды. Она накатывала волнами, то опустошая земли, то отступая. По оценкам ученых, болезнь унесла до 100 миллионов жизней.

Чума нанесла колоссальный исторический ущерб. Подорвала силы Византии на самом пике ее могущества. Продвижение христианства было остановлено и центр этой религии переместился на Запад. Пройдет пять веков и западные христиане в ходе Крестовых походов попробуют вернуть утраченные позиции.

Черная смерть

Самая известная и самая страшная эпидемия в истории человечества словно огнем прошла по Европе в 1346–1353 годы. Именно ее чаще всего вспоминают, когда говорят об ужасах чумы. Черной ее назвали потому, что тела чумных больных еще при жизни чернели из-за разложения тканей и наводили ужас на живых.

По оценкам ученых, черная смерть унесла в Европе от 75 до 100 миллионов человек — порядка 60% населения. Единственным действенным методом борьбы с заразой оказался карантин.

Эпидемия чумы привела к сдвигам в массовом сознании. Пошатнулась вера. Возникли многочисленные ереси. Люди искали виноватых в этом чудовищном бедствии, что привело к такому явлению как охота на ведьм.

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Из-за катастрофического сокращения населения резко подорожала рабочая сила. Попытки заставить крестьян работать за прежнюю плату приводили к восстаниям. В итоге крепостное право было отменено, феодализм пришел в упадок. Началась массовая урбанизация. Резко выросло влияние городов. Укрепилась власть королей.

В условиях острой нехватки рабочих рук резко выросло значение технологий и механизмом, ускорявших процесс производства. Произошел технологический прорыв, а вслед за ним стала развиваться грамотность. В культуру пришла эпоха Возрождения.

«Собачья смерть»

«Чумой столетия» в XIX веке называли холеру. Было несколько пандемий этой смертельно опасной инфекции. С 1816 по 1826 годы она бушевала в Европе и Азии. С 1829 по 1851 годы кроме Европы и Азии она перекинулась на Америку. С 1852 по 1860 годы ей болел уже весь мир.

Холеру окрестили болезнью немытых рук и бедных кварталов, поскольку заразиться ей можно исключительно орально-фекальным путем. В народе ее прозвали «собачьей смертью». Она считалась постыдной из-за симптомов: сильных поноса и рвоты. Смертность достигала 60% и общий счет жертв шел на миллионы.

В России первая эпидемия «собачьей смерти» вспыхнула в 1829 году. Болезнь попала в страну с русской армией, возвращавшейся после войн с персами и турками. Власти не сумели сдержать ее распространение.

Жестокие карантинные меры по отношению к простому народу приводили к холерным бунтам. Среди отчаявшихся людей плодились слухи, что их намеренно травят врачи и чиновники. Бунтовщики стали убивать медиков и представителей власти. На подавление восстаний бросали войска. В 1830 году паниковавших москвичей успокаивал лично император Николай I.

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Борьба с холерой привела к введению жестких санитарных норм, в частности, касающихся, качества воды. В России к концу XIX века создали систему предотвращения передачи инфекции в общественном транспорте.

Действовали особые правила по обращению с деньгами. Было налажено массовое производство антисептиков. В огромных количествах печатались инструкции, как защитить себя от заразы. В 1892 году российский биолог Владимир Хавкин создал вакцину от холеры.

COVID-19

Новая коронавирусная инфекция официально признана глобальным кризисом. Она бросила вызов человечеству. И пока с этой инфекцией мир справиться не может. Эксперты надеялись, что борьба будет идти сообща, страны объединят усилия. Но развитые державы занимаются этим самостоятельно. А небогатые страны могут рассчитывать только на помощь.

Жесткие карантинные меры оказались смертельны для экономики. А частичные ограничения работают плохо. Предполагается. что проблему может решить массовая вакцинация. Но ее начало затягивается, а эффективность разработанных вакцин еще под вопросом. А если вирус мутирует?

Один из известнейших философов современности, автор бестселлера «Черный Лебедь» Нассим Талеб считает, что коронавирусный кризис подтолкнет процесс массовой цифровизации.

Талеб полагает, что эпидемия ускорит переход к онлайн-обучению — образовательные учреждения за счет этого смогут серьезно сэкономить на зданиях и логистике. В онлайн перейдет и значительная часть бизнеса. Этот тренд, по его мнению, «убьет города» — люди начнут массово переселяться из мегаполисов в сельскую местность.

Американский экономический гуру Джеффри Саксом считает, что пандемия усугубит неравенство: вырастет безработица, появится угроза голода. «Возможно, это откроет нам глаза на необходимость нового экономического порядка, построенного на устойчивом развитии экономики, сконцентрированной не только на производстве, но и распределении благ, здравоохранении, защите окружающей среды», — предполагает он.