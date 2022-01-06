Коронавирус у беременных: есть ли шанс на здоровые роды?

Коронавирус в четвертую волну стал особенно опасен для беременных. Будущие мамы стали заражаться гораздо чаще, также выросла статистика неблагоприятных исходов. Врачи рассказали —как коронавирус влияет на беременность и родившихся детей, и спасает ли от болезни прививка.

Международное исследование, проведенное в 18 странах мира (включая Россию), показало, что риск тяжелых осложнений после коронавируса повышен как у матери, так и у ребенка.

«Беременные стали болеть чаще и в четыре раза чаще стали умирать, чем во вторую и третью волну. Беременные болеют очень тяжело», — сказал в прямом эфире в Instagram главный акушера-гинеколог Новосибирской области Рэм Волков.

Чаще всего, по данным медиков, коронавирусом болеют женщины на 23-24 неделях беременности. При этом, если обычно в целом преждевременные роды случаются в 5% случаев, то при заражении коронавирусом — в 22-25%.

Чем опасен коронавирус для беременных

При заражении коронавирусом возрастает вероятность возникновения осложнений, в частности выкидыша, преждевременных родов и задержки роста плода.

«Вдумайтесь: каждый день примерно у нас умирает по две женщины от коронавирусной инфекции во время беременности или после родоразрешения. Это очень серьезный вопрос...», — говорил главный внештатный специалист по акушерству Минздрава России Роман Шмаков на круглом столе по теме коронавируса у беременных.

Самые частые осложнения у беременных — пневмония разной степени тяжести. Когда поражается большой процент легких, женщина и плод страдают от гипоксии (нехватки кислорода), к этому присоединяется бактериальная инфекция.

Если лечение, в том числе с вентиляцией легких, неэффективно, женщину экстренно родоразрешают.

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«Пациенткам с коронавирусом очень тяжело делать стимуляцию, поэтому идут на кесарево около 70%. По нашему опыту, если ребенок рождается на сроке 22-24 недель, то вероятность его здоровой жизни очень низкая. Частота инвалидизации в этой группе 80—90%. Каждый ребенок подвергается риску отклонений по здоровью», — сказал Волков.

Он отметил, что что самое опасное в коронавирусе у беременных — молниеносное развитие заболевания. «Я с беременной разговаривал, как что будет, пошел домой, она осталась с дежурной бригадой. Через пару часов ее перевели на ИВЛ и больше снять с ИВЛ не смогли», — вспомнил один из случаев акушер-гинеколог.

Как лечат ковидных беременных

Беременных с коронавирусом лечат в специальных отделениях, так, например, в Новосибирской области их госпитализируют в Новосибирскую областную больницу, где большая команда разных специалистов.

«Лечение... непростое. Это антибиотики резерва, тяжелейшие. Также лечение глюкокортикостероидами. Эти препараты могут помочь при заболевании, здесь (у беременных) они тоже помогают, но они не добавляют здоровья... При тяжелом течении болезни, при цитокиновом шторме (потенциально летальная реакция иммунной системы) применяются сложные препараты, влияющие на весь организм мамы и ребенка» – сказала в Instagram-эфире замглавного врача Томского областного перинатального центра, акушер-гинеколог Алла Карманова.

Она уточнила, что список при среднем и тяжелом течении болезни составляет не менее 15 наименований «непростых препаратов».

Заболевание не передается внутриутробно, но у ребенка высока вероятность заболеть после рождения. В связи с этим первое время малышей вынужденно изолируют от болеющей мамы. Во время четвертой волны были случаи смерти новорожденных от коронавируса.

Спасет ли вакцинация?

«Скажу о вакцине "Спутник V". В реестре вакцинированных по всему миру находится около 200 тысяч женщин, которые перенесли во время беременности вакцинацию именно им. Мы сравнили их течение болезни и родов с невакцинированными не болевшими и не увидели разницы в состоянии рожениц и детей», — сказала Карманова.

При этом, добавила врач, привившиеся в случае заражения женщины и будущий малыш переносили болезнь легче, так как антитела передаются плоду и защищают еще и его.

По сегодняшним официальным рекомендациям, вакцинация «Спутником» разрешена с 22 недели беременности. Но так как чаще всего заболевание возникает в 22-24 недели, необходимо, чтобы к этому сроку уже наработались антитела. По данным Волкова, в ближайшее время планируется начинать вакцинацию раньше, обсуждается 16 недель.

«Все закладки органогенеза и функций плода происходит до 13 недель, имплантация прикрепление заканчивается на 16 неделе. Уже не происходит закладка органов, происходит только увеличение клеточной массы. Если у плода был порок развития, закладка произошла значительно раньше», — пояснил Волков, почему с 16 недели ставить прививку безопасно.

Кроме того, Минздрав РФ уже разрешил вакцинироваться кормящим женщинам.

«Противопоказаний при кормлении нет. Лихорадка связана не с инфекцией, вакцина не живая. Инфицировать ребенка не сможет. Выпейте парацетамола при температуре, попейте водички. Повышение температуры после прививки — не повод воздержания от вскармливания», — сказала о безопасности вакцины Карманова.