Штамм коронавируса «Стратус» выявили в России

Медики выявили 114 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Стратус» (XFG) в России, сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Наибольшая часть случаев заболевания приходится на город Москву — 54%», — уточнил специалист, передает ТАСС. По его словам, первый случай заболевания новым штаммом в России был обнаружен 24 апреля 2025 года

Также «Стратус» выявили в образцах из таких регионов, как Магаданская область, Алтайский край, Московская область, Вологодская область, Калининградская область, город Санкт-Петербург, Новосибирская область, Смоленская область, Челябинская область, ЯНАО, Свердловская область, Республика Алтай, Иркутская область, ХМАО.

«Стратус» появился в результате слияния вариантов LF.7 и LP.8.1.2. Основными характеристиками XFG являются высокая заразность, симптомы в основном легкие и похожи на другие варианты «Омикрона», часто отмечается сиплость голоса.

Хафизов отметил, что «Стратус» не вызывает более тяжелого течения болезни по сравнению с предыдущими штаммами, однако быстро распространяется в разных странах.