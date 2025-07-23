НАВЕРХ
Актуальная тема
Коронакризис
Актуальная тема
Коронакризис
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Штамм коронавируса «Стратус» выявили в России

Источник:
Sibnet.ru
247 1

Медики выявили 114 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Стратус» (XFG) в России, сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Наибольшая часть случаев заболевания приходится на город Москву — 54%», — уточнил специалист, передает  ТАСС. По его словам, первый случай заболевания новым штаммом в России был обнаружен 24 апреля 2025 года

Также «Стратус» выявили в образцах из таких регионов, как Магаданская область, Алтайский край, Московская область, Вологодская область, Калининградская область, город Санкт-Петербург, Новосибирская область, Смоленская область, Челябинская область, ЯНАО, Свердловская область, Республика Алтай, Иркутская область, ХМАО.

«Стратус» появился в результате слияния вариантов LF.7 и LP.8.1.2. Основными характеристиками XFG являются высокая заразность, симптомы в основном легкие и похожи на другие варианты «Омикрона», часто отмечается сиплость голоса.

Хафизов отметил, что «Стратус» не вызывает более тяжелого течения болезни по сравнению с предыдущими штаммами, однако быстро распространяется в разных странах.

Тема: Коронакризис
Коронавирус у беременных: есть ли шанс на здоровые роды?
Супермутант «омикрон»: что известно о новом штамме коронавируса?
Вакцинный туризм: зачем ставить прививку от COVID за рубежом
Новый вариант коронавируса появился в России
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин заявил об угрозе потери суверенитета из‑за нефти и газа
Немецкий генерал призвал к нанесению ударов по России
Олимпиада-80 в Москве: интересные факты
Кремль обвинил Европу в «милитаристком экстазе»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Первый ЧМ по футболу: как это было в 1930 году
Топ комментариев

Voland2

Сибнет ещё в перечень не входит?

andrei703333

земли валом, новость просто показать что потери большие

Uynachalnica

О какой холодной войне речь, когда отовсюду уже давно утверждают, что нато с нами воюет?

Uynachalnica

"В настоящее время в этом документе 536 страниц и более 5 тысяч материалов." - по любому, с таким количеством...