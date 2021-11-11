Вакцинный туризм: зачем ставить прививку от COVID за рубежом

Вакцинный туризм набирает популярность — россияне устремились за рубеж, чтобы ставить импортные прививки от коронавируса. Зачем и как это сделать?

Прививки от коронавируса стали чаще делать за рубежом из-за затянувшегося процесса взаимного признания вакцин между Россией и Евросоюзом. Въезд в большинство стран Европы с российскими сертификатами вакцинации все еще невозможен.

Такое явление, как вакцинный туризм, было и раньше, но сейчас прививки ставят уже те, кто раньше вакцинировался российскими препаратами.

«Речь идет скорее о ревакционных турах — то есть в поездку отправляются те, кто уже был привит российским препаратом полгода-год назад. Они делают однокомпонентную прививку Johnson & Johnson. Двухкомпонентные вакцины менее популярны, поскольку нужно приезжать в страну дважды, либо находиться там продолжительное время», — сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Куда едут за вакцинами?

Туроператоры организуют специальные вакцинные туры, но поставить прививку можно и в рамках обычной поездки за рубеж. Самые популярные страны для вакцинных путешествий, по его данным, — Хорватия и Сербия. За последние месяцы спрос на эти направления вырос в десятки раз. Также в конце октября стало известно о запуске вакцинных туров в Грецию.

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Обычно специальные туры, чтобы поставить вакцину, более короткие, — они занимают три-четыре дня. Стоимость подобной поездки из Москвы, по словам Горина, начинается от 36 тысяч рублей с человека (в Сербию и Хорватию), поехать в Грецию будет почти вдвое дороже.

В вакцинный тур входят не только перелет и проживание, но и договор с медицинской клиникой, а также услуги гида-переводчика.

Основная мотивация вакцинных туристов — возможность ездить за границу, но стоит учитывать, что европейские прививки, в свою очередь, не признаны в России. Следовательно, те, кто вакцинировался за рубежом, не смогут получить QR-код на родине, так как он выдается только при использовании российской вакцины.

Можно ли сочетать разные вакцины?

С точки зрения посещения общественных мест тем, кто вакцинировался и за рубежом, и в России, будет неудобно, а вот как повлияет сочетание разных вакцин на здоровье, пока точно не известно — результатов исследований на эту тему еще нет.

Но, например, в Оксфорде уже изучили сочетание вакцин AstraZeneca и Pfizer. Комбинация двух препаратов показала более высокую эффективность, чем вакцинация двумя дозами AstraZeneca.

Компания AstraZeneca начала исследование сочетания своей вакцины с российским «Спутником Лайт», результаты еще не готовы.