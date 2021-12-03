«Омикрон» шагает по планете: что известно о новом штамме коронавируса?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о высоком риске глобального распространения штамма «омикрон». Что известно об «омикроне», опаснее ли он «дельты», и поможет ли от него вакцина «Спутник V»?

Где именно появилась мутация коронавируса, названная «омикроном», неизвестно. Выявили его в лабораториях Южной Африки (самые ранние образцы датированы 9-11 ноября), поэтому новый штамм условно окрестили «африканским убийцей».

«На сегодняшний день подтвержденных случаев обнаружения в России этого штамма нет. Роспотребнадзор продолжает тщательный мониторинг», — сообщается на сайте ведомства.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что не пустить в Россию новый штамм коронавируса «омикрон» не представляется возможным, но можно своевременно его выявить и принять меры.

Чем отличается «омикрон»?

«Омикрон» очень заразен, даже риск повторного заражения им в три раза выше, чем предыдущими вариантами, сообщает Центр эпидемиологического моделирования и анализа ЮАР.

Но при этом новый штамм, по предварительным данным, не вызывает поражения легких и снижения насыщения крови кислородом. Этот вариант люди переносят в более легкой форме.

Симптомы «омикрона» отличаются от обычных коронавирусных. Нет потери обоняния, не всегда есть высокая температура. Но при этом есть другие характерные признаки. Так, например, доктор Анжелика Кутзее из ЮАР встречала у пациентов с «омикроном» такие необычные симптомы, как продолжительная сильная усталость и высокая частота пульса.

Чем опасен «омикрон»?

«Вирус найден недавно. Еще три недели не прошло, как его обнаружили. У нас нет каких-то данных, что этот вирус вызывает какие-то тяжелые заболевания. Все люди, у которых был обнаружен этот вирус, они перенесли эту коронавирусную инфекцию очень легко», — сказал главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире программы «Док-ток».

Этот вариант коронавируса называют супермутантом, потому что в нем за короткое время произошло очень много мутаций.

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«Новые мутации, которыми характеризуется "омикрон", мы их видели уже ранее у других штаммов, которые отличались повышенной трансмиссивностью (заразностью) либо способностью частично обходить защиту антител», — отметил руководитель группы разработки методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, штамм привлек к себе внимание, потому что мутации группировались в очень важном моменте генома патогена. Там, где он цепляется за клетку.

Всего у «омикрона» более 50 отличий от первоначального варианта коронавируса. В том числе 34 изменения в шипах, с помощью которых вирус связывается с клетками организма человека, чем и обеспечивается его повышенная заразность.

Однако Альштейн отметил, что мутация не обязательно усиливает вирус. С ним согласен и профессор Геттингенского университета (Германия) Константин Крутовский: «Такое большое количество мутаций может повлиять и на приспособленность этого вируса. Он может оказаться менее жизнеспособным. Может вытеснить другие вирусы и придет более легкий вариант коронавируса».

Именно с этим штаммом ученые связывают надежду на перевоплощение коронавируса в сезонный не самый тяжелый вирус. Но пока такие выводы об «омикроне» делать рано.

Штаммам присваиваются названия по порядковому расположению букв в греческом алфавите. Новый штамм стал исключением, его не стали называть 13-й или 14-й буквами греческого алфавита «ню» или «кси». «Ню» созвучна с английским new (новый). А «кси» с китайскими фамилиями Си и даже именем лидера страны Си Цзиньпиня. Поэтому супермутанта назвали «омикрон» (15-я буква).

Эксперты предполагают, что из-за более высокой заразности «омикрон» может вытеснить индийскую «дельту». Но занять господствующее положение среди вариантов коронавируса, по оценке Альтштейна, он сможет не раньше, чем через полгода. А пока главной будет оставаться «дельта».

Кроме того, «омикрон», по словам ученых, может «домутироваться» до эволюционного сбоя и сам себя уничтожить.

Как сдать анализы на «омикрон»?

Все ПЦР-тест-системы, применяемые в России, эффективны в том числе для выявления заболевания новым штаммом «омикрон», сообщает Роспотребнадзор.

Ведомство уже разработало диагностикум. Он позволит не только подтвердить диагноз, но и определить принадлежность образца коронавируса именно к этому штамму.

В связи с повышенной заразностью «омикрона» и более быстрым ответом организма на новый штамм, срок действия ПЦР-теста на коронавирус сокращен до 48 часов (ранее было 72 часа).

Попова напомнила, что в России действует норматив, согласно которому срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часа с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата человеком. Срок доставки анализа до лаборатории также ограничен сутками.

Спасет ли «Спутник V» от «омикрона»?

Попова заверила, что вакцинация против коронавируса эффективна и против нового омикрон-штамма.

«Мы зачем делаем прививки, чтобы организм научился очень быстро узнавать вирус и включать все необходимые системы, чтобы отразить вирус или локализовать его. Делаем прививку для распознавания, мы как будто даем иммунитету фотографию и ему тогда не нужно много времени тратить, чтобы распознать вирус», — пояснила глава Роспотребнадзора.

«Пока непонятно, насколько эффективен “Спутник V” против штамма "омикрон", но, судя по всему, не менее 75 %. Против штамма "дельта" эффективность “Спутника V” не менее 80—90 %», — сказал изданию «Наука в Сибири» вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Сами разработчики сообщили, что после оценки эффективности прививки от нового штамма вакцину могут оперативно усовершенствовать под новый штамм.

Меры профилактики заболевания, в том числе новым штаммом, остаются прежними – прежде всего вакцинация, ревакцинация, мытье рук, сокращение контактов, ношение масок, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков, регулярное проветривание.

«У нас есть возможность покончить с пандемией в следующем году. Вопрос в том, как мы будем применять то, что предлагает наука, биотехнология. Если будем вакцинироваться, лечиться правильными лекарствами, мы закроем пандемию. Это зависит от нас», — подытожил Альтштейн.