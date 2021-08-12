Cпирт и вода: какой антисептик лучше

Ассортимент антисептиков в магазинах вырос примерно в восемь раз во время пандемии. Как среди такого изобилия выбрать антисептик, эффективно убивающий вирусы, что должно быть в его составе и когда не надо верить этикетам?

Исследование, проведенное Роскачеством, показало, что на этикетках большинства санитайзеров говорится о способности убивать 99% вирусов и бактерий. При этом никто из производителей не объясняет, какие именно микробы они способны уничтожить. А это важно — ни одно средство в мире не даст защиты от всех микробов одновременно.

Более того, 80% рынка занимают произведенные парфюмерными или косметическими компаниями гели и спреи с заявленным антимикробным действием. Они продаются в супермаркетах, магазинах косметики и товаров для дома. И стоимость у них разная.

При этом исследование Роскачества не выявило прямой зависимости между ценой, качеством и эффективностью. Дешевое средство из супермаркета может с такой же эффективностью уничтожать микробы, как и дорогое из аптеки. И неважно, какая консистенция будет у санитайзера — спрей, гель или пена. Главное — состав.

Сколько нужно спирта

Согласно регламентации Роспотребнадзора, дезинфицирующие средства для рук должны содержать не менее 70% этилового или 60% изопропилового спирта от общей массы.

Для того чтобы точно не ошибиться с выбором, нужно обращать внимания на упаковки, где указана концентрация спирта в пределах 70%. Этого, скорее всего, будет достаточно для уничтожения микробов.

Какой спирт лучше

Чаще всего в дезинфицирующих средствах для рук основной ингредиент — спирт. Этиловый или изопропиловый. Изопропиловый спирт аналогичен этиловому по антимикробным свойствам. Но он более токсичен, и поэтому зачастую его используют в меньших количествах.

Этиловый спирт получают из зерна, а изопропиловый — из природных ископаемых вроде угля или нефти. И кажется, что этиловый спирт безопаснее.

Но если бы изопропиловый спирт представлял угрозу здоровью, на его основе не делали бы антисептических средств в промышленных количествах. Хотя специалисты и не рекомендуют использовать средства с изопропиловым спиртом для детей младше шести лет.

Что еще может содержать антисептик для рук

Хлоргекисдин. Исследования Роскачества подтвердило, что средства на его основе показали некоторую эффективность, но все же спиртовые санитайзеры – более надежный вариант. Хлоргекисдин — агрессивен и может вызвать раздражение и ощущение сухости кожи.

Деионизированная вода. Это вода, из которой удалены все примеси. В ней отсутствуют патогенные микроорганизмы. Она выступает основой для дезинфицирующих средств.

Пропиленгликоль. Это тоже спирт. Но он не обладает бактерицидным действием, в антисептиках его используют как растворитель, позволяющий смешивать между собой различные ингредиенты.

Глицерин. В гелях-антисептиках он отвечает за вязкую структуру, увлажнение и защиту кожи. Нетоксичен и гипоаллергенен.

Акрилаты. Также содержатся в гелях. Эфиры или соли акриловой кислоты применяются в качестве гелеобразователей и стабилизаторов, пленкообразующих компонентов и загустителей.

Карбомеры. Они же карбополы или РАП (редкосшитые акриловые полимеры). Это производные акриловой кислоты, из которых получают гели для фарминдустрии. В антисептиках их используют как структурообразователь, загуститель, придающий средству необходимую вязкость.

Алоэ, различные витамины, масла, пантенол. Эти добавки используют для защиты и питания клеток кожи. Используются в малых концентрациях, чтобы не вызвать аллергических реакций и раздражения кожи.

Как правильно использовать антисептики

Согласно рекомендациям ВОЗ, оптимальное количество санитайзера-геля, которое нужно выдавить на ладонь — 3 миллилитра. Это чуть меньше половины чайной ложки. Затем растереть. Если человек использует спрей, то на распылитель нужно нажать два-три раза, после чего также растереть его до высыхания.

После нанесения антисептика на руки нужно выждать минуту. В течение этого времени нельзя ополаскивать руки водой, не вытирать их о салфетку, иначе средство не успеет подействовать. В это же время лучше не дотрагиваться до еды и каких-либо предметов.

И следует помнить, что обработка спиртом рук, загрязненных биологическими жидкостями (слюна, моча, кровь), может не оказать нужного эффекта. В этом случае поможет только тщательное мытье рук.