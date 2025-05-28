Новый вариант коронавируса появился в России

Специалисты выявили в России четыре случая заболевания новым вариантом коронавируса NB.1.8.1, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Новый вариант вируса не отличается более тяжелым течением болезни, уточнила она. Глава Роспотребнадзора отметила, что распространение заболевания является «не очень острой проблемой», однако на тенденцию следует обратить внимание, передает «Интерфакс».

Вариант NВ. 1.8.1 появился впервые и был описан в январе текущего года в Китае, затем в разных странах Азии, Индии, а также США. Исходя из наблюдений, этот вариант не вызывает более тяжелого течения заболевания, подчеркнула Попова.

«Он течет так же, как и обычный коронавирус, все известные нам геноварианты омикрона. Все наши тест-системы, мы уже это определили, работают и выявляют новый коронавирус. Поэтому пропустить его будет нельзя», — уточнила она.