НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Где взять QR-код коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
145 0
Фото: © Sibnet.ru
В условиях роста заболеваемости COVID-19 ужесточаются противоэпидемические меры. Повсеместно вводятся QR-коды, без которых нельзя попасть в спортзалы и культурные заведения, кафе, рестораны и на массовые мероприятия. Как и где получить QR-коды вакцинированного, переболевшего и сдавшего тест на коронавирус?

Перечень общественных мест, для посещения которых необходимо показать QR-код, устанавливаются местными властями. Регионы также определяют сроки действия ограничительных мер.

QR-код (от английского Quick Response — «код быстрого реагирования») — двухмерный штрих-код с зашифрованной информацией. Он выглядит как упорядоченный набор черных квадратов на белом фоне. Его особенность заключается в быстром распознавании с помощью камер смартфонов и специальных устройств.

Кто имеет право на QR-код

Вакцинированные. Люди, сделавшие прививку, получают сертификат о вакцинации с QR-кодом. Он появляется в личном кабинете «Госуслуг». Поэтому нужно заранее убедиться, что там активирована учетная запись. Подтвердить ее можно через онлайн-приложение банка или в многофункциональных центрах. Пожилым людям власти сразу советуют обращаться в МФЦ.

Если это была двухкомпонентная вакчина, то человек получит сертификат после второй дозы, при однокомпонентной — сразу после процедуры. Срок действия кода указан на сертификате.

Сертификат о вакцинации с QR-кодом в правом верхнем углу
Сертификат о вакцинации с QR-кодом в правом верхнем углу

Переболевшие. QR-код представляют тем, кто переболел коронавирусом в последние полгода. Но получат его лишь те, кто обращался за помощью в государственные медицинские организации, передающие данные в федеральный реестр заболевших.

То есть, если человек почувствовал себя плохо, самостоятельно сдал ПЦР-тест и получил положительный результат, он должен обратиться в поликлинику. Врач должен обязательно поставить диагноз — Covid-19. Если лечиться самостоятельно, кода не будет.

Сертификат о перенесенном заболевании после курса лечения и обязательной повторной сдачи ПЦР-теста с отрицательным результатом придет также на «Госуслуги». Обычно он появляется через один-пять дней после того, как врач признает человека выздоровевшим.

Получившие отрицательный ПЦР-тест. В данном случае QR-код можно получить, только если лаборатория, где был сдан тест, передает результаты на «Госуслуги». В этом нужно убедиться заранее. Код формируется автоматически в день получения отрицательного результата. Он появляется в личном кабинете «Госуслуг» и действует 72 часа.

Если QR-код не пришел

Если код не пришел, нужно, прежде всего, проверить, подтверждена ли ваша учетная запись на «Госуслугах» и нет ли ошибок в данных паспорта и СНИЛСа. Если здесь проблем нет, следует обратиться в службу поддержки портала. Для этого в разделе «Сведения о результатах исследований и иммунизации COVID-19» внизу страницы есть кнопка «Сообщить об ошибке».

Практика показывает, что напутать могут и в поликлинике. Именно она передает данные для генерации QR-кода. Если после прививки или выздоровления код не пришел в течение пяти дней, стоит обратиться в регистратуру медучреждения и сверить данные. Если там не помогли, отправлять жалобу на «Госуслугах» в форме обратной связи.

Как проверяют QR-код

Кодом можно пользоваться в любом удобном формате. Некоторые распечатывают сертификат на листе и носят его с собой как бумажный документ. Другие сохраняют сертификат на смартфоне в формате PDF. Третьи «вырезают» код отдельной картинкой и хранят его на гаджете как графический файл.

Данные, которые выдаются при сканировании QR-кода
Данные, которые выдаются при сканировании QR-кода
Фото: © Sibnet.ru

В любом случает QR-код действителен только при предъявлении документа, подтверждающего личность. На входе в общественные заведения его просканируют сотрудники безопасности. При этом высветиться уникальный номер сертификата, инициалы, паспортные данные и дата рождения владельца.

При обнаружении поддельных QR-кодов физлицам-нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей, юридическим лицам — до 300 тысяч рублей.

Фото: © Sibnet.ru
Еще по теме
Туристическая активность россиян напугала власти
Больше половины россиян потеряли девственность до 18 лет
Врач рассказала о состоянии томички, к которой проник внук
Ревакцинация от коронавируса: когда ставить повторную прививку?
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Памятную монету с хоккейной символикой выпустят к МЧМ
Охотники вступились за убившую алтайского козерога москвичку
Новосибирцы выбрали на Хеллоуин костюмы чумного доктора и Харли Квин
Жительница Тувы заказала убийство восьмилетней девочки ради наследства
Самое популярное
Иркутский Минздрав объяснил слова Новожилова о «помирать дома»
Главврач иркутской больницы посоветовал непривитым «помирать дома»
Деревянный нож оказался прочнее и острее стального
Песков объяснил подорожание продуктов
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
63
Главврач иркутской больницы посоветовал непривитым «помирать дома»
28
Меркель вручили документы об увольнении
28
Невозможность бессмертия Путина посчитали проблемой россиян
27
Зеленский задумался над идеей о запрете гастролей россиян
26
Пентагон призвал снять ограничения на поставку оружия Украине
Sibnet.Ru