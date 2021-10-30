Где взять QR-код коронавируса

В условиях роста заболеваемости COVID-19 ужесточаются противоэпидемические меры. Повсеместно вводятся QR-коды, без которых нельзя попасть в спортзалы и культурные заведения, кафе, рестораны и на массовые мероприятия. Как и где получить QR-коды вакцинированного, переболевшего и сдавшего тест на коронавирус?

Перечень общественных мест, для посещения которых необходимо показать QR-код, устанавливаются местными властями. Регионы также определяют сроки действия ограничительных мер.

QR-код (от английского Quick Response — «код быстрого реагирования») — двухмерный штрих-код с зашифрованной информацией. Он выглядит как упорядоченный набор черных квадратов на белом фоне. Его особенность заключается в быстром распознавании с помощью камер смартфонов и специальных устройств.

Кто имеет право на QR-код

Вакцинированные. Люди, сделавшие прививку, получают сертификат о вакцинации с QR-кодом. Он появляется в личном кабинете «Госуслуг». Поэтому нужно заранее убедиться, что там активирована учетная запись. Подтвердить ее можно через онлайн-приложение банка или в многофункциональных центрах. Пожилым людям власти сразу советуют обращаться в МФЦ.

Если это была двухкомпонентная вакчина, то человек получит сертификат после второй дозы, при однокомпонентной — сразу после процедуры. Срок действия кода указан на сертификате.

Сертификат о вакцинации с QR-кодом в правом верхнем углу

Переболевшие. QR-код представляют тем, кто переболел коронавирусом в последние полгода. Но получат его лишь те, кто обращался за помощью в государственные медицинские организации, передающие данные в федеральный реестр заболевших.

То есть, если человек почувствовал себя плохо, самостоятельно сдал ПЦР-тест и получил положительный результат, он должен обратиться в поликлинику. Врач должен обязательно поставить диагноз — Covid-19. Если лечиться самостоятельно, кода не будет.

Сертификат о перенесенном заболевании после курса лечения и обязательной повторной сдачи ПЦР-теста с отрицательным результатом придет также на «Госуслуги». Обычно он появляется через один-пять дней после того, как врач признает человека выздоровевшим.

Получившие отрицательный ПЦР-тест. В данном случае QR-код можно получить, только если лаборатория, где был сдан тест, передает результаты на «Госуслуги». В этом нужно убедиться заранее. Код формируется автоматически в день получения отрицательного результата. Он появляется в личном кабинете «Госуслуг» и действует 72 часа.

Если QR-код не пришел

Если код не пришел, нужно, прежде всего, проверить, подтверждена ли ваша учетная запись на «Госуслугах» и нет ли ошибок в данных паспорта и СНИЛСа. Если здесь проблем нет, следует обратиться в службу поддержки портала. Для этого в разделе «Сведения о результатах исследований и иммунизации COVID-19» внизу страницы есть кнопка «Сообщить об ошибке».

Практика показывает, что напутать могут и в поликлинике. Именно она передает данные для генерации QR-кода. Если после прививки или выздоровления код не пришел в течение пяти дней, стоит обратиться в регистратуру медучреждения и сверить данные. Если там не помогли, отправлять жалобу на «Госуслугах» в форме обратной связи.

Как проверяют QR-код

Кодом можно пользоваться в любом удобном формате. Некоторые распечатывают сертификат на листе и носят его с собой как бумажный документ. Другие сохраняют сертификат на смартфоне в формате PDF. Третьи «вырезают» код отдельной картинкой и хранят его на гаджете как графический файл.

Данные, которые выдаются при сканировании QR-кода Фото: © Sibnet.ru

В любом случает QR-код действителен только при предъявлении документа, подтверждающего личность. На входе в общественные заведения его просканируют сотрудники безопасности. При этом высветиться уникальный номер сертификата, инициалы, паспортные данные и дата рождения владельца.

При обнаружении поддельных QR-кодов физлицам-нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей, юридическим лицам — до 300 тысяч рублей.