Ограничения в регионах Сибири: куда не пустят без QR-кода

Систему допуска в различные учреждения по QR-кодам вводят по всей России, кроме Сахалина и Республики Алтай. Но, в зависимости от эпидемической ситуации, список мест, куда можно попасть только привитым и переболевшим, в регионах разный.

QR-код — графический код с зашифрованной информацией. Она считывается при сканировании смартфоном или специальным устройством. QR-код выдается вместе с сертификатом вакцинированного или переболевшего коронавирусом (если диагноз был установлен официально). Получить сертификат и QR-код можно через «Госуслуги».

Хранить и предъявлять QR-код можно в смартфоне. Также во всех регионах принимают бумажные документы из медучреждений о прививке или перенесенной болезни. Кроме того, принимают справку о медотводе от прививке или 72-часовой ПЦР-тест об отсутствии коронавируса. Все эти документы должны предъявлять люди старше 18 лет.

Различия в регионах

Вход по QR-кодам и бумажным аналогам раньше всех в Сибири ввели в Забайкальском крае. Здесь без «антиковидного пропуска» не попасть в учреждения культуры, спорта и общепит.

Среди первых аналогичные ограничения ввела Хакасия. При этом к сегодняшнему дню республика объявила о самых жестких мерах по округу, которые вводятся из-за взрывной заболеваемости — более 150 случаев на 100 тысяч населения за семь суток.

С 28 октября по 7 ноября в Хакасии будет действовать комендантский час, общественный транспорт в эти дни не будет ходить в Абакане, Черногорске и Саяногорске. Будет приостановлена работа учреждений торговли, общепита, сферы услуг. Полностью приостанавливается проведение массовых мероприятий.

Новосибирская область ввела дополнительное условие для обязательного наличия по QR-кода — требование действует, если в учреждениях культуры, спорта и других подобных собирается более 100 человек.

Кузбасс и ввел входной порог в 500 посеителей и только в культурные учреждения.

Алтайский и Красноярский края, Иркутская область, Тува и Бурятия ввели пропускную систему в торговых центрах.

Власти Республики Алтай посчитали введение этой системы не целесообразной, но профильным региональным ведомствам дано поручение начать подготовку к внедрению QR-кодов на случай осложнения эпидемиологической обстановки.

В регионах Сибирского федерального округа ежедневно фиксируются максимальные значения числа случаев заражения COVID-19 за весь период пандемии, превышая три тысячи в сутки по всему СФО.