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Как получить сертификат о вакцинации на «Госуслугах»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса — доказательство, что гражданин поставил прививку и внес вклад в формирование коллективного иммунитета. Как получить документ через портал «Госуслуги»?

Прививочный сертификат может понадобиться при посещении массовых мероприятий и некоторых заведений. В ряде компаниях грозят отстранением от работы без прививки, а Минобрнауки рекомендовало вузам переводить непривитых на удаленное обучение.

Требования по прививочным сертификатам существуют для туристов в Краснодарском крае, Севастополе и Хакасии. Путешественников, привитых российскими вакцинами, примут в Турции, Греции и на Кипре. Документ о вакцинации разрешает возвращающимся из-за границы не сдавать ПЦР-тест на наличие инфекции.

Где найти сертификат и OR-код

Электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 автоматически появится в личном кабинете на портале «Госуслуги», в мобильном приложении «Госуслуги» или «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также придет на электронную почту.

Найти его можно в разделе «Мое здоровье», пункте «Сведения о результатах исследований и иммунизации COVID-19». Либо набрать в поиске «Вакцинация от COVID-2019» и в появившихся результатах выбрать «Дневник самонаблюдения и сертификат вакцинации от COVID-2019». 

Документ формируется обычно в течение суток после второго этапа вакцинации одной из двухкомпонентных вакцин и сразу же после прививки однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

Но в некоторых случаях этот срок может быть увеличен до 3-4 дней. Например, если прививка делалась в пятницу, то данные о ней будут занесены после выходных в понедельник.

Также с задержкой могут передаваться данные с прививочных пунктов, расположенных в торговых центрах, но об этом их сотрудники предупреждают во время процедуры.

Для получения сертификата необходимо иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». Подтвердить ее можно онлайн через банк, в центре обслуживания, с помощью УКЭП (электронной подписи) или через «Почту России».

Особенности сертификата

В сертификате указываются: персональные данные вакцинированного, QR-код, защищающий документ от подделок, название введенной вакцины, порядок проведения вакцинации — даты постановки первой и второй прививки, факты выявления побочных эффектов.

На «Госуслугах» реализовано автоматическое формирование сертификатов о вакцинации в формате QR-кода и на английском языке, с указанием сведений загранпаспорта, если данные заграничного паспорта указаны пользователем в личном кабинете на Госуслугах. Скачать его можно в формате PDF.

У сертификата о вакцинации от COVID-19, полученного в «Госуслугах», есть срок годности. На сегодняшний день это один год со дня второй прививки.

Почему не приходит сертификат

Три наиболее частые причины, по которым не приходит сертификат:

  • не указан или неверно указан СНИЛС или другие персональные данные в регистре вакцинированных, который ведет медицинская организация, где сделана прививка;
  • учетная запись на портале «Госуслуги» не подтверждена;
  • сертификат не формируется после первого компонента вакцины — только после второго.

Если все данные заполнены верно и выполнены все необходимые условия, но сертификат все равно не пришел, то рекомендуется отправить онлайн-жалобу, в ответ придут рекомендации по решению проблемы.

Если в сертификате указаны некорректные данные, то стоит исправить их через функцию «Ошибка в данных» (кнопка внизу страницы «Госуслуг» с сертификатом) или обратиться в медицинскую организацию.

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