ВСУ по требованию США отвели танки Abrams в тыл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перестали применять на линии франта американские танки M1A1 Abrams из-за угрозы их уничтожения российскими беспилотниками, пишет агентство Associated Press со ссылкой на американских военных.

«Это оружие усложнило Украине защиту танков — они быстро обнаруживаются и преследуются российскими дронами и снарядами. Пять из 31 танка уже потеряны в результате российских атак», — рассказал один из источников из агентства.

Сейчас все американские танки выведены с линии фронта. «Теперь США будут работать с украинцами над "перезагрузкой тактики". В том числе и потому, что ВСУ не применяли тактику, которая могла бы сделать танки более эффективными», — сказал представитель Пентагона.

Американцы пытались научить украинцев тактике, где танки действуют как элемент боевого порядка совместно с пехотой и артиллерией. Но Украина нашла им ограниченное применение. В итоге подбитые Abrams оказались брошены при отступлении из Авдеевки.

Всего США передали Украине 31 M1A1 Abrams. Перед этим с них сняли часть секретного оборудования и демонтировали элементы бронирования из обедненного урана. Их получила 47-ая механизированная бригада «Магура», которая ранее была вооружена немецкими Leopard, значительная часть которых также была уничтожена.