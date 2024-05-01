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Military Watch Magazine рассказал о преимуществах танка Т‑80

Источник:
Military Watch Magazine
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Танк Т-80БВМ
Российский танк Т-80БВМ
Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Россия после 30-летнего перерыва возобновила производство газотурбинных двигателей для Т-80, что говорит о ценности этих танков для российской армии, считают эксперты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM).

Производство газотурбинных двигателей для основного боевого танка Т-80 возобновлено на предприятии «Калужский двигатель», сообщил в ходе визита на Омский завод транспортного машиностроения министр обороны России Сергей Шойгу.

«Подтверждено, что многотопливный газотурбинный двигатель ГТД-1250 находится в серийном производстве, причем этот самый совершенный представитель семейства ГТД-1000 предназначен для установки на новейший вариант Т-80 —Т-80БВМ», — отметили эксперты MWM.

Из-за высокой стоимости газотурбинные двигатели используются лишь на Т-80 и американском M1 Abrams. Дизельные двигатели Т-72 и Т-90 существенно дешевле как в производстве, так и в обслуживании. Это стало основной причиной, почему Минобороны России предпочло дизельные танки.

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Но опыт эксплуатации Т-80 на украинском театре военных действий заставил российских военных по-другому взглянуть на их эффективность. Один офицер-танкист подчеркнул высокую проходимость «восьмидесяток» по сравнению с западными танками, которые из-за большой массы тонут в грязи. «Наша машина не боится ни грязи, ни слякоти, все ямы она перелетает», — сказал он.

«Высока вероятность разработки нового, серьезно усовершенствованного варианта Т-80, оснащенного такими конструктивными элементами, как необитаемая башня и бронированная капсула экипажа, которые можно было увидеть на нереализованных прототипах 1990-х годов», — полагают эксперты MWM.


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Denis CENTR

Спецназовцам теперь наверное стремно за свой университет 😂😂😂

pepelmetal

Но хотя бы один фе16 нужно на выставку!

scorpion2777

Не они как абрамсы, в тылу будут отсиживаться.

pepelmetal

А летать они тоже будут в шапках-невидимках ?