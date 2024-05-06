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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Один из лидеров демократов допустил отправку войск США на Украину

Источник:
ТАСС
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Лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис не исключил, что США придется отправить войска в зону украинского конфликта, если Киев окажется на грани поражения.

«Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это случится, то возникнет значительная вероятность того, что Америке придется ввязаться в конфликт — не только с помощью наших денег, но и наших военнослужащих», — цитирует ТАСС Джеффриса.

Американская администрация неоднократно говорила, что США не намерены размещать войска на Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля сообщил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. Большинства стран заявили, что не планируют этого делать.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Франция уже готовит воинский контингент для отправки на Украину, на начальном этапе он составит около 2 тысяч человек.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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