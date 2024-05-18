Российские войска захватили новое село под Харьковом

Российские войска взяли село Старица в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны России. Населенный пункт находится рядом с Волчанском, примерно в 10 километрах от российской границы.

В мае российские силы взяли под контроль в приграничной зоне Харьковской области более десятка сел, в том числе расположенные у Волчанска Плетеневку, Гатище, Огурцово, а также некоторые населенные пункты, находящиеся в непосредственной близости к трассе на Харьков.

Ведомство отчиталось, что в приграничье были поражены живая сила и технике ВСУ. Так, в районе у российских границ, где действует подразделение «Север», украинская армия потеряла до 150 военных.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что у России нет планов взятия Харькова. Он отметил, что действия на этом направлении связаны с обстрелами ВСУ российской территории, в частности Белгорода. В этой связи идет создание «санитарной зоны безопасности».