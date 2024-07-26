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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленского посчитали неподходящим для переговоров с Россией

Источник:
ТАСС
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Владимир Зеленский не подходит для переговоров с Россией, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Для переговоров также не подходят ни глава офиса Зеленского Андрей Ермак, ни министр обороны Украины Рустем Умеров, приводит ТАСС мнение Соскина

«Видимо, можно четко уже говорить, что Зеленскому объяснили, что надо уже заканчивать эту бойню <...>. Но он не годится для мира, ни он, ни Ермак, ни Умеров. Надо делать переформатирование», — отметил он.

По словам Соскина, «все свидетельствует о том, что шансов у Зеленского никаких нет». Сам Зеленский, пояснил Соскин, был хорошим «продавцом войны», но не сможет стать «продавцом мира».

«Полностью себя уже исчерпал Зеленский, он не пользуется уже авторитетом, то есть он не подходит под те задачи, которые будут дальше», — добавил экс-советник.

Зеленский ранее в интервью BBC заявил о возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине указ о запрете таких переговоров.

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scorpion2777

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GammiPluh

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pepelmetal

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