Япония возмутилась введенными против нее Россией санкциями

Правительство Японии заявило протест России в связи с санкциями против 13 японских граждан, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

«Меры, о которых объявила российская сторона, ограничивают законную деятельность японских компаний, и мы считаем их совершенно неприемлемыми», — цитирует ТАСС Хаяси. По его словам Хаяси, правительство продолжит принимать меры «для защиты компаний и деловой деятельности в России».

МИД России 23 июля сообщил о бессрочном запрете на въезд 13 гражданам Японии. Среди прочих в списке оказались глава Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Акихико Танака, председатель правления Toyota Motor Акио Тоёда, основатель корпорации Rakuten Хироси Микитани, президент Nikken Макото Амэмия.

В Токио опасаются, что российские санкции «могут оказать психологическое давление на японские компании, которые хотят принять участие в помощи по восстановлению Украины».

В МИД России подчеркнули, что бессрочный запрет на въезд для 13 граждан Японии вводится в «рамках ответных мер на продолжающиеся санкционные действия» Токио против Москвы в связи со специальной военной операцией на Украине.