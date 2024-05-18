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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия «выключила» украинские терминалы Starlink

Источник:
Sibnet.ru
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Россия перед наступлением в Харьковской области сумела вывести из строя терминалы Starlink, которые использовались ВСУ.

В результате наступление России на северо-востоке Украины застало украинских военных врасплох, пишет Washington Post. Отмечается, что ВСУ в какой-то момент остались без связи и актуальных разведывательных данных.

В частности, 125-я бригада территориальной обороны Украины использовала разведывательные дроны для ежедневного наблюдения за перемещениями подразделений ВС РФ. Однако 10 мая бригада потеряла все видеотрансляции из-за радиоэлектронных помех.

Источник в бригаде рассказал, что ВСУ не видели, как двигались российские подразделения, питание для дронов «просто исчезло», украинские военные работали только по радио или по телефонам, что стало серьезной проблемой.

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Оборона #Конфликты #Армия
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