Полицейский занялся сексом с пьяной стажеркой на улице

Полицейский лишился работы в Британии после того, как занялся сексом с пьяной стажеркой на улице. Инцидент произошел в августе 2022 года, однако судебное разбирательство завершилось только сейчас.

Согласно материалам суда, констебль вместе с коллегами выпивал в пабе недалеко от вокзала Кингс-Кросс в Лондоне. Под утро, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, полицейский ушел из заведения вместе со своей стажеркой, пишет Evening Standard.

Пара решила заняться сексом, однако денег на номер в отеле у них после вечеринки не осталось. Тогда полицейский завел пьяную девушку в один из переулков и там вступил с ней в интимную связь.

Отмечается, что после случившегося стажерка была расстроена и сбита с толку. Через несколько дней она написала на наставника заявление, инициировав расследование.