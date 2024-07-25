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Полицейский занялся сексом с пьяной стажеркой на улице

Источник:
Sibnet.ru
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Полицейский лишился работы в Британии после того, как занялся сексом с пьяной стажеркой на улице. Инцидент произошел в августе 2022 года, однако судебное разбирательство завершилось только сейчас.

Согласно материалам суда, констебль вместе с коллегами выпивал в пабе недалеко от вокзала Кингс-Кросс в Лондоне. Под утро, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, полицейский ушел из заведения вместе со своей стажеркой, пишет Evening Standard.

Пара решила заняться сексом, однако денег на номер в отеле у них после вечеринки не осталось. Тогда полицейский завел пьяную девушку в один из переулков и там вступил с ней в интимную связь.

Отмечается, что после случившегося стажерка была расстроена и сбита с толку. Через несколько дней она написала на наставника заявление, инициировав расследование.

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mosquito__2010

"А нас за шо" (С) Украинизация некоторых таки затронула

Удавиков

колония омерики, им как хозяин прикажет то они и исполняют

GammiPluh

Все самураи себе сэппуку сделали походу ибо ни одного гордого японца в стране не осталось (я в контексте...

Egorka72

Вроде как самураи ...., а ведут себя как хохлы - Анастасия за шо?!