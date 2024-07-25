Украина оказалась на пороге дефолта

Американское агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Украины в иностранной валюте до класса С — дефолт неизбежен. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Достигнутое 22 июля принципиальное соглашение между правительством и некоторыми держателями еврооблигаций знаменует собой начало процесса, подобного дефолту», — говорится в сообщении.

Агентство прогнозирует, что власти Украины не будут обслуживать внешний долг, включая выплату купонов по евробондам с погашением в 2026 году. Речь идет о сумме примерно в 500 миллионов долларов в год.

Иностранные кредиторы ранее потребовали от киевских властей выплат по госдолгу впервые с 2022 года. До этого они разрешили стране приостановить выплаты, однако теперь намерены добиться выплат процентов. В случае отказа Украина объявит дефолт уже в августе.