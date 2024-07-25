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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден пообещал до конца президентского срока противостоять России

Источник:
«Интерфакс»
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Президент США Джо Байден в обращении к нации пообещал до конца своего президентского срока вместе с союзниками «противостоять России» и укреплять НАТО.

«В течение следующих шести месяцев я буду сосредоточен на выполнении своей работы на посту президента», — приводит «Интерфакс» заявление Байдена. По его словам, он сосредоточится на том, чтобы сделать НАТО «более мощным и единым».

«Мы сохраним НАТО сильнее, действеннее и сплоченнее, чем когда-либо за всю нашу историю», — отметил он. Он заверил, что продолжить «сплачивать коалицию», чтобы «противостоять России».

Байден в воскресенье, 21 июля объявил, что покидает президентскую гонку, но продолжит выполнять свои обязанности президента.

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Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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mosquito__2010

"А нас за шо" (С) Украинизация некоторых таки затронула

GammiPluh

Все самураи себе сэппуку сделали походу ибо ни одного гордого японца в стране не осталось (я в контексте...

Удавиков

колония омерики, им как хозяин прикажет то они и исполняют

Egorka72

Вроде как самураи ...., а ведут себя как хохлы - Анастасия за шо?!