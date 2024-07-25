Байден пообещал до конца президентского срока противостоять России

Президент США Джо Байден в обращении к нации пообещал до конца своего президентского срока вместе с союзниками «противостоять России» и укреплять НАТО.

«В течение следующих шести месяцев я буду сосредоточен на выполнении своей работы на посту президента», — приводит «Интерфакс» заявление Байдена. По его словам, он сосредоточится на том, чтобы сделать НАТО «более мощным и единым».

«Мы сохраним НАТО сильнее, действеннее и сплоченнее, чем когда-либо за всю нашу историю», — отметил он. Он заверил, что продолжить «сплачивать коалицию», чтобы «противостоять России».

Байден в воскресенье, 21 июля объявил, что покидает президентскую гонку, но продолжит выполнять свои обязанности президента.