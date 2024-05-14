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Китайский кроссовер попытался заживо сжечь хозяина

Источник:
Sibnet.ru
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Китайский кроссовер GAC загорелся во время движения, его хозяин получил серьезные ожоги.

Инцидент произошел на трассе М-12. Во время поворота на заправку из-под капота повалил дым, вспыхнула водительская дверь, рассказал телеграм-каналуSHOT ПРОВЕРКА владелец автомобиля.

У автомобиля не сработали тормоза, заело водительский ремень. Мужчина получил тяжелые ожоги лица, рук и ног. Его жена смогла выпрыгнуть на ходу.

Автомобиль был куплен в декабре прошлого года за 2,6 миллиона рублей, владелец сел за руль только в феврале. Перед поездкой машина прошла плановый техосмотр.

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ЧП #Происшествия
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