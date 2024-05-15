Дэвид Бекхэм выгулял своих курочек. ВИДЕО

Футболист Дэвид Бекхэм опубликовал в соцсети видео, где гуляет со своими курочками и петухом на ферме.

Бекхэм продолжает делиться фермерским контентом в соцсетях. В новом видео он прогуливается по своему участку, а за ним из курятника выбегают курицы и петух. Футболист улыбается и желает подписчикам доброго утра.

Футболист всерьез увлекся фермерством. В начале года он похвастался первым «урожаем» яиц, опубликовав фотографии из курятника. Супруга поддерживает Виктория Бекхэм, однажды она подарила мужу тематический журнал с курицей на обложке.