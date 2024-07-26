Краймбрери и Дава впервые появились вместе на публике

Слухи о романе певицы Мари Краймбрери и блогера Давида Манукяна (Давы) ходили больше года. Пара перестала скрываться от прессы, но так и не комментирует отношения.

Краймбрери и Дава вместе пришли на день рождения к общей подруге Клаве Коке. Она опубликовала общий снимок с праздника, где пара вместе.

Певицу с блогером и раньше видели вместе, но они не появлялись на светских тусовках как пара. Теперь, судя по всему, они решили не скрывать отношения, хоть и продолжают молчать о них.