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Краймбрери и Дава впервые появились вместе на публике

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @klavacoca

Слухи о романе певицы Мари Краймбрери и блогера Давида Манукяна (Давы) ходили больше года. Пара перестала скрываться от прессы, но так и не комментирует отношения.

Краймбрери и Дава вместе пришли на день рождения к общей подруге Клаве Коке. Она опубликовала общий снимок с праздника, где пара вместе.

Певицу с блогером и раньше видели вместе, но они не появлялись на светских тусовках как пара. Теперь, судя по всему, они решили не скрывать отношения, хоть и продолжают молчать о них.

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Топ комментариев

scorpion2777

Стоять уже неспособен, а противостоять, куда уж старому пердуну.

GammiPluh

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Невезучий

Конечно расстроена и сбита с толку, видать до оргазма не довёл, поэтому написала заяву.

pepelmetal

Земли уже почти все распродали, чем отдавать будут ?