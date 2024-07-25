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Умерла солистка «Бурановских бабушек»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/b_babushki

Участница группы «Бурановские бабушки», занявшей на Евровидении-2012 второе место, Екатерина Шкляева умерла в возрасте 86 лет, сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Она была камертоном для коллектива — и в песне, и в жизни. Вкладывала душу во все, что делает, и всегда вдохновляла окружающих силой воли. Огромная утрата для всей республики», — написал Бречалов в телеграм-канале.

Шкляева в составе народного вокального коллектива представляла Россию на Евровидении в 2012 году. С песней «Party for Everybody» («Вечеринка для всех») на английском и удмуртском языках «Бурановские бабушки» заняли второе место.

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