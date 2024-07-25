Умерла солистка «Бурановских бабушек»

Участница группы «Бурановские бабушки», занявшей на
Евровидении-2012 второе место, Екатерина Шкляева умерла в возрасте 86 лет,
сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
«Она была камертоном для коллектива — и в песне, и в жизни.
Вкладывала душу во все, что делает, и всегда вдохновляла окружающих силой воли.
Огромная утрата для всей республики», — написал Бречалов в телеграм-канале.
Шкляева в составе народного вокального коллектива
представляла Россию на Евровидении в 2012 году. С песней «Party for
Everybody» («Вечеринка для всех») на английском и удмуртском языках «Бурановские
бабушки» заняли второе место.