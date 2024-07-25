Блиновской продлили арест

Суд на месяц продлил арест Елене Блиновской, хоть адвокат требовал изменить меру пресечения.

«Я не могу молчать, когда женщина плачет! Я не могу молчать, когда женщина за решеткой! Во имя семьи, во имя детей, во имя Года семьи прошу отпустить Блиновскую домой», — цитирует адвоката телеграм-канал «Светская хроника».

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей, позднее объем долга увеличился. Около года она находилась под домашним арестом. В январе суд изменил ей меру пресечения на заключение под стражу.

Марфонщица заплатила уже 240 миллионов, ей осталось выплатить около 900 миллионов долга. Но каждый день из-за пеней он растет на 400 тысяч рублей.