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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия отразила ночную атаку более 100 украинских дронов

Источник:
Sibnet.ru
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Российские силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 102 беспилотника над территорией России, в том числе Крымом и Краснодарским краем, говорится в сообщении Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров ВМС Украины по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

По данным Минообороны, уничтожен и перехвачен 51 беспилотник над Крымом, 44 — над Краснодарским краем, шесть — Белгородской области и один дрон над Курской областью. В течение ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря, уточнили в российском военном ведомстве.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, над городом сбиты десятки беспилотников, в акватории моря уничтожено «более пяти безэкипажных катеров». По данным спасательной службы города, никто не пострадал. Обломки сбитых дронов упали на подстанцию «Севастополь», врезультате в части города пропало электричество.

Ночью силами ПВО также было подавлено более десятка БПЛА над Новороссийском, написал в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В результате падения дронов возникли пожары, их тушат.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что «ночь прошла тяжело». По его словам, в поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в результате погибла мать с четырехлетним ребенком. Отец и водитель машины получили ранения.

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