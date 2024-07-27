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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Группировка ВСУ угодила в российский «котел»

Источник:
Sibnet.ru
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Российская армия в ходе наступления организовала «котел» у поселка Прогресс, в который попали два батальона 31-й бригады ВСУ.

Командование украинской бригады запретило выход попавшим в окружение батальонам, чем усугубило их положение, пишет телеграм-канал «Работайте, братья!». Большинство командиров в этих частях были убиты.

Группа аналитиков Deep State отметила, что оперативно-тактическая ситуация приобрела критический оборот из-за хаотичного отхода одной из пехотных бригад — 110-й механизированной или 111-й бригады территориальной обороны.

Чтобы разжать «клещи» украинское командование бросила на этот участок элитную 47-ю механизированную бригаду, оснащенную американским оружием. Однако российский прорыв остановить не удалось.

В итоге украинские батальоны были вынуждены самовольно покинуть позиции и ночью прорвались к основной линии обороны ВСУ, бросив все тяжелое вооружение. Отмечается, что ситуация в окрестностях Прогресса остается для украинских частей критической.

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Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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