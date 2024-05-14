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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Белоусов оценил необходимость новой мобилизации

Источник:
РБК
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Комплектование армии сталкивается с определенными проблемами, однако необходимость новой мобилизации в настоящее время отсутствует, заявил кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов в ходе пленарного заседания Совфеда.

По словам Белоусова, ведомство будет проводить плановые мероприятия по комплектованию Вооруженных сил, включая набор на контрактную службу. Также Минобороны займется вопросами, связанными с военным образованием.

Президент России Владимир Путин 14 декабря также исключил необходимость проведения второй мобилизации. Тогда глава государства уточнил, что Минобороны набрали 486 тысяч военнослужащих, перевыполнив план.

Частичную мобилизацию в стране объявляли 21 сентября 2022 года. Она завершилась 28 октября. По словам действующего на тот момент министра обороны Сергея Шойгу, в рамках нее призвали 300 тысяч человек.

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Оборона #Армия
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