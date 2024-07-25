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ВСУ попытались сбить российский БПЛА палкой. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские военные из-за нехватки ПВО вынуждены использовать нетрадиционные средства против российских дронов. В Сети появилось видео, на котором они пытаются сбить российский беспилотный летательный аппарат с помощью обычной палки.

Для этого ВСУ использовали собственный БПЛА — они прикрепили к нему длинную палку, с помощью которой планировалось сломать винт российского разведчика. Однако все атаки закончились безуспешно, пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Российский БПЛА каждый раз успешно маневрировал, а один из заходов противника закончился тем, что украинский дрон начал беспорядочно кувыркаться в воздухе и едва не оказался на земле сам.

Судя по видео, вражескому беспилотнику, вооруженному палкой, так и не удалось сбить российского воздушного разведчика.

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Оборона #Конфликты #Армия #Видеоновости
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