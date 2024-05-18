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Заявления Путина и Си Цзиньпина посчитали пощечиной для США

Источник:
Sibnet.ru
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Заявления президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в ходе переговоров в Пекине стали пощечиной для США, признали на Западе.

«Это явная пощечина для госсекретаря США Энтони Блинкена, который в прошлом месяце призвал Китай прекратить поддерживать Россию в вопросе украинского конфликта», — пишет The Financial Times.

Авторы статьи указывают, что визит Путина в Китай и сделанные там с председателем КНР заявления продемонстрировали близость позиций двух стран и стали настоящим унижением для Белого дома, который опасается союза двух своих геополитических соперников.

В частности, Москва и Пекин сделали совместное заявление об укреплении военных связей между странами, а также договорились совместно противостоять санкционному и политическому давлению Вашингтона.

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