Заявления Путина и Си Цзиньпина посчитали пощечиной для США

Заявления президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в ходе переговоров в Пекине стали пощечиной для США, признали на Западе.

«Это явная пощечина для госсекретаря США Энтони Блинкена, который в прошлом месяце призвал Китай прекратить поддерживать Россию в вопросе украинского конфликта», — пишет The Financial Times.

Авторы статьи указывают, что визит Путина в Китай и сделанные там с председателем КНР заявления продемонстрировали близость позиций двух стран и стали настоящим унижением для Белого дома, который опасается союза двух своих геополитических соперников.

В частности, Москва и Пекин сделали совместное заявление об укреплении военных связей между странами, а также договорились совместно противостоять санкционному и политическому давлению Вашингтона.