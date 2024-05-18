США провели испытание ядерного оружия

Соединенные Штаты провели «субкритический эксперимент» в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов, проинформировало Национальное управление ядерной безопасности США.

Эксперимент состоялся вечером 14 мая на ядерном полигоне в Лос-Аламосе, штат Невада. Подчеркивается, что в ходе испытания самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция не произошла.

США считают, что эксперимент не нарушал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Вашингтон объявил добровольный мораторий на ядерные взрывные испытания в 1992 году.

«Мы планируем увеличить частоту проведения этих субкритических экспериментов для сбора важных данных о материалах, применяемых в ядерных вооружениях, без технической необходимости возвращаться к подземным ядерным взрывам», — говорится в сообщении.

Субкритический взрыв подразумевает детонирование взрывчатки вокруг радиоактивного материала без достижения критической массы и начала цепной реакции.

Полученные данные будут использованы для улучшения модели, которая применяется для верификации безопасности, надежности и эффективности американского ядерного арсенала.