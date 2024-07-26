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Ледокол «Евпатий Коловрат» вошел в состав военного флота России

Источник:
Sibnet.ru
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Ледокол «Евпатий Коловрат»
Ледокол «Евпатий Коловрат»
Фото: © Управление информационной политики Администрации Губернатора Камчатского края

Церемония подъема флага и включения в состав Тихоокеанского флота новейшего ледокола «Евпатий Коловрат» прошла в пятницу на Камчатке, говорится в сообщении Минобороны России.

«Сегодня в Петропавловске-Камчатском состоялась торжественная церемония подъема военно-морского флага и приема в корабельный состав ВМФ России новейшего корабля ледового класса "Евпатий Коловрат", построенного на Санкт-Петербургском судостроительном заводе "Алмаз"», — сказано в сообщении.

«Евпатий Коловрат» — многофункциональный корабль. Он будет выполнять задачи круглогодичной проводки кораблей ВМФ в ближней арктической зоне, материально-технического обеспечения, патрулирования.

Новый ледокол построен по проекту 21180М, разработанному Нижегородским конструкторским бюро «Вымпел» на Санкт-Петербургском судостроительном заводе «Алмаз».

Его водоизмещение составляет 4 тысячи тонн, длина — 82 метра, ширина — 19 метров. Скорость полного хода — 14 узлов, экипаж — 30 человек, автономность — 30 суток, толщина преодолеваемых льдов — 1,5 метра.

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