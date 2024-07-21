Польский эксперт рассказал о российском охотнике на F‑16

Российский дальний истребитель-перехватчик МиГ-31БМ, оснащенный «адски опасными» ракетами Р-37, станет главной угрозой для украинских F-16, предупредил польский военный эксперт Томаш Милешко.

МиГ-31 в модификации «БМ» может обнаруживать цели на расстоянии до 320 километров. А ракеты Р-37М, которые несет самолет, имеют скорость в шесть махов и способны поражать цели на дальности в 300-400 километров, написал Милешко в статье, опубликованной в журнале Komputer Swiat, посвященном современным технологиям.

«Дебют самолетов F-16 на Украине — вопрос нескольких недель, и их самым грозным противником будут именно МиГ-31, оснащенные адски опасными ракетами Р-37», — отметил эксперт.

По его словам, МиГ-31БМ — «настоящий демон скорости, летающий со скоростью 3 тысячи километров в час и набирающийся высоту до 25 километров». «В сочетании с радаром большой дальности это означает, что пилот МиГа может сверху видеть другие самолеты и первым произвести выстрел в сторону противника», — добавил он.

«Украинский F-16, даже оснащенный ракетой AIM-120 (с дальностью — 120-180 километров. — Прим.ред.), будет уступать русскому МиГ-31 с ракетами Р-37M», — заключил Милешко.