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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский пожаловался, что обещанные F‑16 «так и не пришли»

Источник:
ТАСС
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Обещанные Киеву западными странами истребители F-16, которые должны были быть поставлены этим летом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Прошло 18 месяцев, а истребители до нас так и не дошли», — приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные им в интервью британским СМИ.

Пресс-служба Белого дома в ходе саммита в НАТО распространила совместное заявление лидеров Дании, Нидерландов и США о передаче Украине эскадрильи истребителей F-16.

Украинские летчики смогут использовать F-16 уже нынешним летом, процесс передачи самолетов начался, было заявлено без малого две недели назад в Вашингтоне.

Ранее Bloomberg сообщило, что задержка поставок F-16 Украине связана с целым рядом причин. Во-первых, самолеты должны быть модифицированы для нужд ВСУ. Во-вторых, на Украине нет нужного количества качественных взлетно-посадочных полос, а те что есть — под прицелом России. В-третьих, нужна сложная инфраструктура обслуживания F-16.

Проблемы являются настолько серьезными, что они вызвали сомнения относительно целесообразности отправки самолетов на Украину, рассказали источники Bloomberg.

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Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика #Оружие
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Топ комментариев

mosquito__2010

Ложь не решается ложью, эти идиоты так ничего и не поняли. Украине вилы.

GammiPluh

Очередная пиар акция закончилась трагедией

mosquito__2010

У них всегда всё как по маслу ) Исключительная нация веть

scorpion2777

Начинается слив старого пердуна