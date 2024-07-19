Зеленский пожаловался, что обещанные F‑16 «так и не пришли»

Обещанные Киеву западными странами истребители F-16, которые должны были быть поставлены этим летом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Прошло 18 месяцев, а истребители до нас так и не дошли», — приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные им в интервью британским СМИ.

Пресс-служба Белого дома в ходе саммита в НАТО распространила совместное заявление лидеров Дании, Нидерландов и США о передаче Украине эскадрильи истребителей F-16.

Украинские летчики смогут использовать F-16 уже нынешним летом, процесс передачи самолетов начался, было заявлено без малого две недели назад в Вашингтоне.

Ранее Bloomberg сообщило, что задержка поставок F-16 Украине связана с целым рядом причин. Во-первых, самолеты должны быть модифицированы для нужд ВСУ. Во-вторых, на Украине нет нужного количества качественных взлетно-посадочных полос, а те что есть — под прицелом России. В-третьих, нужна сложная инфраструктура обслуживания F-16.

Проблемы являются настолько серьезными, что они вызвали сомнения относительно целесообразности отправки самолетов на Украину, рассказали источники Bloomberg.