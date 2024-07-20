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Раскрыты данные о стратегическом ядерном оружии США

Источник:
Sibnet.ru
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Соединенные Штаты на сентябрь 2023 года располагали 3748 ядерными боеголовками, следует из обнародованных данных Национальное агентство по ядерной безопасности.

Таким образом, запас ядерного оружия постепенно снижается. Согласно открытым данным, в конце 1989 года запас ядерных боеголовок в США составлял 22217, что на 83% больше, чем в 2023 году.

Последний раз США официально публиковали такую информацию в октябре 2021 года, после этого данные о количественном составе ядерного арсенала американской стороной не раскрывались.

С 1994 по 2023 финансовый год Соединенные Штаты демонтировали 12088 ядерных боеголовок. Примерно 2 тысячи ядерных боеголовок в настоящее время сняты с вооружения и ожидают демонтажа.

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Топ комментариев

GammiPluh

Отходят к границам 91 года... 1891 года

mosquito__2010

Ложь не решается ложью, эти идиоты так ничего и не поняли. Украине вилы.

Captain Nemo

Это ничего неизменит во внешней политике США.Просто смена декораций

mosquito__2010

Я грит думаю, что сила дипломатии может помочь. Лям закопали. Стадо дегенератов.