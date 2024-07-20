Раскрыты данные о стратегическом ядерном оружии США

Соединенные Штаты на сентябрь 2023 года располагали 3748 ядерными боеголовками, следует из обнародованных данных Национальное агентство по ядерной безопасности.

Таким образом, запас ядерного оружия постепенно снижается. Согласно открытым данным, в конце 1989 года запас ядерных боеголовок в США составлял 22217, что на 83% больше, чем в 2023 году.

Последний раз США официально публиковали такую информацию в октябре 2021 года, после этого данные о количественном составе ядерного арсенала американской стороной не раскрывались.

С 1994 по 2023 финансовый год Соединенные Штаты демонтировали 12088 ядерных боеголовок. Примерно 2 тысячи ядерных боеголовок в настоящее время сняты с вооружения и ожидают демонтажа.