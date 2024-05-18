Зеленский отверг предложение об олимпийском перемирии

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение французского лидера Эммануэля Макрона о перемирии на период Олимпиады в Париже.

В интервью AFP Зеленский отметил, что официальный Киев против любого перемирия, играющего на руку противнику. По его словам, никто не сможет гарантировать, что Россия не использует перемирие для проникновения на украинскую территорию.

Идея президента Франции об олимпийском перемирии также обсуждалась лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином во время визита главы российского государства в КНР.

Комментируя соответствующее предложение, Путин указал, что страны Запада сами нарушают принципы олимпизма. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что официальных предложений от Парижа относительно олимпийского перемирия не поступало.