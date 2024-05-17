Путин заявил, что Россия не собирается брать Харьков

Планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет, заявил журналистам ходе визита в Китай президент Владимир Путин.

«Что касается того, что происходит на харьковском направлении. Это тоже их вина [властей Украины], потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород», — цитиорует ТАСС Путина.

По его словам, в Белгородской области гибнут гражданские люди. «Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем», — подчеркнул президент России.

Российские военные активно продвигаются в Харьковской области. По словам секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу, российское наступление идет «довольно неплохо». Он уточнил, что в этих целях были созданы резервы «и по людям, и по технике, и по боеприпасам».