Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной, сообщила пресс-служба Кремля. Оно продлится 1,5 дня.

«Решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В.В. Путина в связи с приближающимся православным праздником Пасхи (Светлого Христова Воскресения) объявляется перемирие», — говорится в сообщении.

Оно продлится с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Валерию Герасимову даны указания остановить боевые действия на всех направлениях на этот период.

В сообщении Кремля подчеркивается, что Россия рассчитывает на то, что Украина последует этому примеру. Российским войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.

Украинский президент Владимир Зеленский выступил с предложением о пасхальном перемирии в конце марта, а 8 апреля повторил его, назвав прекращение огня правильным решением, ведущим к окончанию войны.