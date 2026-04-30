Путин заявил Трампу о готовности объявить перемирие ко Дню Победы

Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин готов объявить перемирие в зоне СВО на время празднования Дня Победы, об этом он проинформировал президента США Дональда Трампа, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Дональд Трамп позитивно оценил недавно объявленное Россией Пасхальное перемирие. В этой связи Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», — цитирует Ушакова пресс-служба Кремля.

По словам помощника Путина, Трамп активно поддержал инициативу и отметил, что «этот праздник знаменует нашу общую победу над нацизмом во Второй мировой войне».

Пасхальное перемирие между Россией и Украиной вступило в силу в 16.00 мск 11 апреля и продлилось до конца 12 апреля.

Обсуждение (5)
Топ комментариев

Uynachalnica

Много знал, вот сердце и не выдержало...

DEMON01

Он с зеркалом разговаривал что-ли.

Uynachalnica

"Зацикленность исключительно на запретах в законотворческой деятельности контрпродуктивна, заявил президент...

Maniac.

О упавших рейтингах забеспокоился. Только зачем? Рейтинги у него ни когда на вердикт Эллы Памфиловой...