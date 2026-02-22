Украинский солдат рассказал об аде на передовой

Выживание на передовой для солдат Вооруженных сил Украины превратилось в бесконечные прятки со смертью. Из-за российских дронов они подолгу сидят без еды и воды, пишет японская газета Yomiuri со ссылкой на украинских бойцов.

«Задача бойцов на первой линии обороны — защищать окоп.<…> Трижды солдат на точке пытались сменить. Но все девять сменщиков погибли или получили ранения, прежде чем смогли добраться до места назначения. Одна группа приблизилась почти вплотную, но была атакована беспилотником», — приводит газета рассказ украинского бойца Сергея Толстюка.

По его словам, российские военные сбивали дроны с продовольствием, лишая солдат и без того скудного снабжения. Как-то раз бойцы просидели без еды и воды пять дней. Выжили, поскольку пили собственную мочу. Толстюк потерял больше десяти килограмм веса и много раз впадал в отчаяние, думая: «Я могу умереть здесь, прямо сейчас».

После четырех месяцев группу Толстюка сменили на передовой. С четвертой попытки на точку доставили троих неопытных солдат. «Говорят, что вскоре после этого все трое погибли», — сказал японскому изданию боец.

Спит Толстюк теперь не больше пары часов в сутки, вскакивает с постели и с ужасом высматривает российских солдат, сообщил автор статьи.

Ранее начальник Генштаба ВС России генерал-армии Валерий Герасимов заявил, что «Вооруженные силы Украины несут значительные потери, которые не в состоянии восполнить».