Российские войска в первой половине февраля заняли более 200 квадратных километров территории, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов во время инспекции группировки войск «Центр».

«За две недели февраля, несмотря на сложные зимние условия, соединения и части объединенной группировки войск освободили 12 населенных пунктов, а под их контроль перешло свыше 200 квадратных километров территории», — сказал Герасимов.

Бойцы зачищают Гришино в ДНР, ведут бои за взятие Новопавловки, Новоподгорного, Нового Донбасса и Белицкого. Также они успешно наступают в Константиновке и на Добропольском направлении.

«Вооруженные силы Украины несут значительные потери, которые не в состоянии восполнить», — подчеркнул Герасимов.

В этих условиях противник делает ставку на формирование дополнительных подразделений БПЛА. При этом российские войска применяют дроны в два раза больше, чем ВСУ.