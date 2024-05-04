МВД объявило в розыск Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский объявлен в розыск МВД РФ, соответствующая карточка розыска появилась в базе ведомства.

В карточке указывается, что Зеленский Владимир Александрович разыскивается по статье УК РФ. Статья уголовного дела в базе не приводится.

При этом 2 мая председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов призывал возбудить дело против Зеленского за организацию атак на Крым и «реанимацию нацизма на Украине».

Владимир Зеленский — президент Украины и верховный главнокомандующий ВСУ с 20 мая 2019 года. 31 марта на Украине должны были пройти президентские выборы, но они были перенесены из-за действующего в стране военного положения.