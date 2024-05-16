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Торговлю с Россией предложили перевести в режим холодной войны

Источник:
Sibnet.ru
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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший посол США в России Майкл Макфол представили новый план, который предусматривает возвращение режима холодной войны в торговле с Москвой. Соответствующий доклад опубликован на сайте президента Украины.

В частности, план предусматривает воссоздание Координационного комитета по экспортному контролю, а также отмену режима наибольшего благоприятствования. Кроме того, предлагается ввести таможенные пошлины на остающийся российский экспорт.

«Мы предлагаем возобновить работу Координационного комитета по многостороннему экспортному контролю, созданного странами западного блока в первые пять лет после завершения Второй мировой войны, во время холодной войны», — говорится в сообщении.

16 мая рабочая группа по санкциям против России, которой руководят Ермак и Макфол, представила новый «План действий» по усилению санкционного давления на Россию. Утверждается, что такие шаги смогут подорвать экономический и военный потенциал России.

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Политика #Мир #Торговля
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